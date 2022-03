Zawodniczki połączyły udaną zabawę z pomocą maluchom. TY też możesz. Fot. P. Getka

Z radością informujemy, że w kwietniu w Olsztynie powróci Bieg Jakubowy – możesz wybrać ścieżkę charytatywną by pomóc naszym fundacyjnym dzieciom. Zarejestruj się już dziś.

Kwietniowy bieg w Olsztynie ponownie będzie miał aspekt charytatywny: pomoc dzieciom

MAZDA AUTO IDEA XIX BIEG JAKUBOWY:

KIEDY: 24 kwietnia 2022, start biegu głównego o 12:00.

GDZIE: Start i meta: starówka w Olsztynie

Chociaż bieganie to po prostu frajda, endorfiny i rywalizacja Bieg Jakubowy, który współorganizuje nasza fundacja, po raz kolejny będzie miał jeszcze jedno bardzo ważne zadanie spełnienia! Pomoże zapewnić realne wsparcie chorym i niepełnosprawnym dzieciom z Warmii i Mazur w ich niekończącej się batalii o zdrowie i sprawność.

XIX Bieg Jakubowy: Jak pomóc dzieciom?

Zarejestruj się na stronie biegu.

Przekaż dychę, 25 złotych lub 5 dych naszym fundacyjnym dzieciom!

Masz Moc! To TY decydujesz.

Zapisy w formie elektronicznej potrwają do dnia 20.04.2024 r., do godziny 23.30. lub do wyczerpania limitu dostępnych pakietów startowych.

Chciałbyś, aby ten aktywny dla Ciebie dzień, niósł wsparcie potrzebującym dzieciom z Warmii i Mazur? Pobiegnij charytatywnie w XIX Biegu Jakubowym, a tym samym pomóż wrócić do zdrowia naszym małym podopiecznym. My bez wątpienia będziemy Ci gorąco kibicować i czekać na Ciebie na mecie!

Baw się i pomagaj z nami!

Więcej informacji na temat biegu znajdziesz na stronie wydarzenia.

Wspólnie Możemy Zrobić Więcej!

Fot. organizator wydarzenia

Tak biegaliśmy i pomagaliśmy w zeszłym roku:

Bądź z nami na bieżąco, obserwuj nas na FACEBOOKU