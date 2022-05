Kochani wszystkie stopy na start! Bo już 12 czerwca znów RAZEM pobiegniemy dla 460. chorych i niepełnosprawnych dzieci z Warmii i Mazur. Tym biegiem wspomożemy też walczącą Ukrainę! Ten bieg jest wspaniałym finałem akcji „DOBRO ODDAJE”, która już trwa…

Nie biegacie? Przyjdźcie na piknik! Zaproście swoich znajomych ze Wschodu. Tych z Zachodu również. Niech to będzie piękna rodzinna międzynarodowa niedziela!

Możesz zapisać się na bieg TUTAJ.

Nawet nie macie pojęcia jak się cieszymy, że po dwuletniej, pandemicznej przerwie znów możemy zaprosić Was do wspólnego VI już Biegu o Złotą Monetę! Jesteśmy wdzięczni, że w czasie szalejącego Covidu nie opuściliście nas nawet na sekundę, każdy pobiegł gdzie chciał i jak chciał w dwóch edycjach biegu wirtualnego – w ten sposób wspomagając naszych podopiecznych….ale już dość! Pora wracać na WSPÓLNE ścieżki. Niech połączy nas wspólna zabawa, wspólna motywacja, wspólny cel!

Już dziś zapiszcie sobie tą datę i miejsce w kalendarzu: 12 czerwca 2022 roku zapraszamy Was do Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel na olsztyńskiej plaży miejskiej na piknik rodzinny (wszak nie samym bieganiem człowiek żyje), w ramach którego odbędzie się nasz znany już chyba wszystkim olsztyniakom Bieg o Złotą Monetę. Z radością powitamy tam wszystkie dzieci….bo przygotowujemy już moc atrakcji, w tym również od lat cieszące się ogromnym powodzeniem biegi towarzyszące. Tak więc — czy masz lat 3 czy 103 — możesz biec z nami.

Maluchy zapraszamy już o 14.00. To wtedy wystartuje pierwszy bieg towarzyszący na 300 metrów i wtedy zacznie się prawdziwa zabawa. Następnie juniorzy i młodzicy zmierzą się na 600 i 1000 metrów. Każdy znajdzie miejsce dla siebie!

Główny bieg rozpocznie się o 16.00 i tradycyjnie nie będzie bardzo długi – przyjemne 5 km.

Limit czasu: cała długa (choć tylko) 1-na godzinka, więc na dobrą sprawę tę malowniczą trasę będzie można również przemaszerować. Jak co roku zależy nam na tym, by była to trasa przyjazna każdemu, jak co roku liczymy też na debiutantów!

Nieważne czy zdecydujesz się ścigać o nagrody (oczywiście dla najlepszych takie przygotujemy!) czy wybierzesz niezobowiązującą wersję slow — ważne jest, że swoją obecnością wspomożesz najbardziej potrzebujące dzieci z regionu.

Jak powiedziała nam niedawno mama jednej z naszych podopiecznych:

— Gdy w domu jest niepełnosprawne, chore dziecko — to życie jest jednym wielkim zbieraniem na wszystko to, co zdrowi ludzie dostają w darze od losu za darmo. Zbieraniem na to, o czym zdrowy człowiek nigdy nawet nie pomyśli.

W tę piękną prawie letnią niosącą nadzieję niedzielę. Zbierzmy się więc wszyscy razem i tymi kilometrami, tym piknikiem wspomóżmy setki rodzin z regionu.

Wspomóżmy tych małych dzielnych ludzi, którzy codziennie walczą czasem o każdy krok. Czasem o każdy kęs, a czasem nawet o każdy oddech. A także tych walczących o spokój, uciekających przed wojną

My właśnie uruchomiliśmy zapisy na superczas.pl. Właśnie stworzyliśmy regulamin biegu. Właśnie obmyślamy już posty na Facebooku, by Was nimi jak najpiękniej motywować, a Wy właśnie nie czekajcie długo — tylko po prostu się zapiszcie!

Minimalna opłata startowa w biegu głównym wynosi 60 zł. W całości trafia na fundacyjne cele charytatywne (choć oczywiście zachęcamy do wyższych wpłat). Biegi dziecięce to kwota 20 zł!



Uczestnicy, którzy zechcą wesprzeć zbiórkę „Pomoc dzieciom z Ukrainy” dokonują opłaty wyższej o 10, 20 lub 30 zł wybierając odpowiednią opcję podczas procesu rejestracji.

I pamiętajcie, że DOBRO ODDAJE — to Wam się opłaci, los Wam się odpłaci!

Limit uczestników wynosi 400 osób, więc już dziś warto zarezerwować sobie miejsce. Zgłoszenia online zostaną zamknięte 8.06.2022 r. lub wcześniej w momencie, gdy na konto Organizatorów wpłynie 400 wpłat.

Pamiętajcie razem mamy wielką moc, razem możemy odmienić czyjeś życie. Korzystajmy z tych mocy jak najczęściej się da, bo nic tak nie uskrzydla jak pomaganie! Nie warto tego odkładać!

Za współorganizację imprezy serdecznie dziękujemy olsztyńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji i Mateuszowi Kownackiemu z superczas.pl!

Dziękujemy też Prezydentowi Miasta Olsztyn Piotrowi Grzymowiczowi za objęcie Patronatem Honorowym naszej inicjatywy.

Chcesz zostać Partnerem VI Biegu o Złotą Monetę lub towarzyszącego mu pikniku rodzinnego na plaży miejskiej w Olsztynie? Zadzwoń do Agnieszki Terebiłów tel.: 89 539 74 09 lub napisz: a.terebilow@przyszloscdladzieci.org

To Wam się opłaci! Los Wam się odpłaci! Do zobaczenia na starcie!

Agnieszka Porowska

Magdalena Sosnowska

Bądź z nami na bieżąco, obserwuj nas na FACEBOOKU