Masz szansę zostać Świętym Mikołajem! Podaruj maluchom powody do radości!

Grudzień to najbardziej magiczny miesiąc w roku. Dlatego Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” postanowiła wystartować z nim już teraz. Każdy z nas może stać się świętym Mikołajem i sprawić niezapomniany prezent chorym dzieciom z naszego regionu.

— Na co dzień działamy z myślą o przyszłości. I tym razem jest tak samo: chcemy, żeby za jakiś czas dzieci, które są podopiecznymi naszej Fundacji, mogły uśmiechać się do swoich wspomnień. Iwona Żochowska – Jabłońska

Wpłacam na świąteczne upominki dla dzieci!

Zakończ ten rok z przytupem i zostań Świętym Mikołajem!

Święta są szczególnym czasem , w którym Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” jeszcze bardziej stara się, aby na twarzach jej podopiecznych pojawił się uśmiech. Każde dziecko powinno poczuć magię świąt. Beztrosko spędzić ten szczególny czas. Dlatego Fundacja jak co roku, zorganizowała charytatywną akcję „Gwiazdka z Przyszłością”. Po to by wspomóc rodziców chorych i niepełnosprawnych dzieci, którzy często ledwo wiążą koniec z końcem.

— Na co dzień działamy z myślą o przyszłości. I tym razem jest tak samo: chcemy, żeby za jakiś czas dzieci, które są podopiecznymi naszej Fundacji, mogły uśmiechać się do swoich wspomnień. Niech w świątecznych obrazkach przechowywanych w ich pamięci, nie będzie miejsca na rozczarowania pustką pod choinką. Niech nie będzie w nich przestrzeni dla żalu, że znów swoje marzenia trzeba odłożyć na później. Zapewniamy: gwiazdkowe prezenty to coś więcej niż zaspokojenie zachcianek dzieci. To przede wszystkim symboliczna wycieczka do krainy beztroski, na którą maluchy zmagające się z różnymi chorobami i niepełnosprawnościami mogą sobie pozwolić niezwykle rzadko — mówi Iwona Żochowska- -Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Gwiazdkowa akcja charytatywna jest jedną z wielu organizowanych przez Fundację. Od 15 listopada do inicjatywy włączają się kolejne osoby, którym bliskie jest szczęście fundacyjnych dzieci. Ale to dopiero początek zbierania świątecznych prezentów. Fundacja „Przyszłość dla Dzieci”, jak w zeszłym roku, planuje przygotować aż 500 gwiazdkowych upominków dla chorych dzieci z Warmii i Mazur.

Jedną z obdarowanych osób będzie Anielka, dla której sformułowanie „wziąć spokojny oddech” znaczy więcej niż dla reszty jej rówieśników. Dziewczynka ma siedem lat. Całe życie zmaga się z mukowiscydozą. Rehabilitacja i leczenie farmakologiczne to jej codzienność. Codzienność, która wiąże się nie tylko z cierpieniem, ale i z kosztami mającymi konkretny materialny wymiar.

Żeby Anielka mogła żyć jak jej rówieśnicy, na wagę złota jest pomoc okazywana przez innych. Osoby, które, jak święty Mikołaj, gotowe są obdarować dziewczynkę wsparciem. Oprócz wymarzonych prezentów i życzeń dzieci otrzymają również potrzebne leki i fundusze na rehabilitację.

W jaki sposób przygotować świąteczny prezent dla podopiecznych Fundacji?

Do akcji możesz dołączyć na wiele sposobów

Poprzez wpłacenie pieniędzy na konto Fundacji lub online w świątecznej zbiórce.

2. Zakładając swoją wirtualną skarbonkę na stronie Fundacji. – Dołączając do akcji „Skarbonka z Gwiazdką”. Wystarczy pobrać ze strony Fundacji skarbonkę do wydrukowania, a następnie postawić ją u siebie np. w salonie kosmetycznym, fryzjerskim, tatuażu, sklepie, firmie itd. Istnieje również możliwość dostarczenia skarbonki przez pracowników Fundacji.

3. Możesz wystawić przedmioty na licytacje, dołączając do fundacyjnej grupy na Facebooku.

4. Organizując kiermasz w swojej szkole, na uczelni lub w przedszkolu.

5. Organizując zbiórkę słodyczy i zabawek, dzięki którym zostaną przygotowane fundacyjnym dzieciom prezenty.

Masz jakieś pytania lub chcesz podzielić się pomysłami? Zadzwoń do nas: 89-539-74-04.

Napisz: fundacja@przyszloscdladzieci.org

Skomentuj i podziel się jak TY zamierzasz pomóc w te święta!

Alicja Kowalczyk

