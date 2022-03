Oli m.in. koszty rehabilitacji i leczenia na łączną kwotę ponad 51 tys. zł. Fot. archiwym prywatne

Każdy rodzic pragnie zdrowego i szczęśliwego życia dla swojego dziecka. Niestety, czasem los decyduje inaczej. Choroba i niepełnosprawność dziecka to dla rodziców ogromna tragedia.

Nie jest łatwo pogodzić się z jego cierpieniem, każdego dnia walczyć o życie i jak największą sprawność. Jednak każdy uśmiech wynagradza im wszystkie złe chwile i motywuje do dalszej ciężkiej pracy. Samym rodzicom trudno jest jednak podołać wyzwaniom, problemem są też wysokie koszty rehabilitacji, specjalistycznego sprzętu i leczenia. Możemy pomóc tym rodzinom przekazując swój 1%.

Przekazanie 1% podatku nic nie kosztuje, a wspiera rodziców w walce i daje nadzieję, że Ola ma szansę na poprawę jakości życia.

Każdy, kto rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), może przekazać 1 % podatku na rzecz Fundacji „Przyszłość dla dzieci”. Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wskazać naszą fundację. Państwa 1% ma ogromną moc, bo może pomóc w leczeniu i rehabilitacji Aleksandry i prawie 500 podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

— Przekazując 1% swojego podatku naszej fundacji wspieracie leczenie, rehabilitację i zakup potrzebnego sprzętu. Ta po- moc wiele znaczy dla dzieci i ich rodzin. Sami nie są wstanie udźwignąć kosztów terapii i leczenia. Aleksandra była dzieckiem wyczekiwanym. Nikt jednak nie spodziewał się, że od pierwszego dnia swojego życia przyjdzie jej zmagać się z chorobą.

— Całą ciążę znosiłam dobrze, lekarze zapewniali nas, że wszystko jest w porządku — opowiada pani Anna, mama dziewczynki. — Z radością patrzyłam na mój powiększający się brzuch i czekałam, kiedy wezmę córkę w ramiona. Niestety dzień porodu zmienił wszystko. Nie mogłam urodzić siłami natury, więc przeprowadzono cesarskie cięcie. Doszło do niedotlenienia mózgu…

Fot. archiwum prywatne

Ola nie otrzymała żadnego punktu w skali Apgar… To był dla nas ogromny szok.

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna występuje u 2–9 noworodków na 1000 żywych urodzeń bezpośrednio po po- rodzie. Charakteryzuje się trudnościami z podjęciem i utrzymaniem własnego oddechu oraz obecnością zespołu neurologicznego pod postacią zaburzeń świadomości, obniżenia napięcia mięśniowego i drgawek

Powoduje to trwałe uszkodzenie mózgu noworodka spowodowane niedoborem tlenu lub i ograniczonym przepływem krwi do mózgu w okresie okołoporodowym. Kiedy tak się dzieje, komórki mózgu giną, powodując powszechne uszkodzenia. Choroba wdarła się w życie tej rodziny i zmieniła ją. Zaczęła się walka o zdrowie, co- dzienna ciężka praca.

Ola ma już 12 lat, jest pogodna i uśmiechnięta, choć ma za sobą wiele bolesnych przejść. Niedotlenienie podczas porodu spowodowało mózgowe porażenie dziecięce. W praktyce objawia się to dużymi problemami ze wzrokiem i koncentracją. Dziewczynka swoim uśmiechem przyciąga do siebie ludzi, jest bardzo kontaktowa. Lubi towarzystwo zwierząt, szczególnie psów. Przyjemność sprawia jej oglądanie książeczek, czytanie i zabawy z wykorzystaniem piłki. Uwielbia spędzać czas ze swoją młodszą siostrą Zuzią.

— Dziewczynki kochają się bardzo i lubią wspólne zabawy — opowiada pani Anna. — Zuzia jest dużym wsparciem dla nas i Oli. Mobilizuje starszą siostrę do aktywności. Razem wymyślają zabawy, lubią też razem wychodzić na spacery. Już nie możemy doczekać się pięknej pogody, bo wtedy możemy więcej czasu spędzać na zewnątrz.

Rodzicom Oli trudno jest sfinansować kosztowną rehabilitację dziewczynki.

Aby mogła stać się bardziej samodzielna, potrzebuje rehabilitacji, która jest jej niezbędna jak powietrze. Głównie chodzi oćwiczenia z zakresu ruchu, usprawniania zmysłów, sfery poznawczej i mowy. Rodzice starają się jak mogą i u dziewczynki widać drobne postępy. Obecnie, dzięki terapii i stymulacji rozwoju, Ola zaczęła samodzielnie jeść posiłki, stawać na nogi przy meblach. Nadal jednak nie potrafi chodzić, choć ma ogromny potencjał i chęci. Niezbędna jest ciągła pomoc specjalistów

— Każdego dnia widać u Oli postępy. To zasługa terapii i naszej ciężkiej pracy — tłumaczy pani Anna. —Niestety pojawił się problem z biodrami, musimy teraz kupić jej nowy wózek i gorset. To dla nas duży wydatek, do tego dochodzi rehabilitacja, turnus, wyjazdy do specjalistów. Liczy się każda złotówka, dziękujemy za każdą pomoc.

Każdy, kto rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), może przekazać 1 % podatku na rzecz Fundacji „Przyszłość dla dzieci”. Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wskazać naszą fundację i pomóc wleczeniu i rehabilitacji Oli oraz innych podopiecznych naszej Fundacji. Żeby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w rozliczeniu numer KRS 0000148747. A już teraz można dokonać wpłaty na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”: 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887.

