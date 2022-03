Kubuś to rezolutny 3-latek,który potrzebuje naszego wsparcia Fot archiwum Fundacji

Jeden mały Kuba i ,,mały” 1% podatku razem mogą zrobić coś wielkiego – zawalczyć o samodzielność! Przekazując mu swój jeden 1% dajesz mu bezcenny dar. Zbliża się 21 marca Światowy Dzień osób z Zespołem Downa. Osoby te wyróżniają się wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Wiele z nich jest utalentowanych artystycznie. Przy odpowiednim wsparciu mogą się nauczyć wszystkiego czego zapragną i osiągać sukcesy. Dlatego warto wesprzeć Kubę i inne fundacyjne dzieci.

Twoja darowizna odmieni życie chorych maluchów. Pomóż im!

Mały Kuba bardzo potrzebuje wsparcia 1% podatku, by mieć szansę na lepszą przyszłość

Już niedługo, bo 21 marca będziemy świętować nadejście wytęsknionej przez wszystkich wiosny. Ten dzień jest również dniem solidarności z osobami z Zespołem Downa.

Masz w sobie Moc 1% podatku, wykorzystaj ją w słusznym celu – Kuba liczy na twoją pomoc!

Dlatego każdy, kto rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), może przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji „Przyszłość dla dzieci”. Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wskazać naszą fundację. Państwa 1% ma ogromną moc, bo może pomóc w leczeniu i rehabilitacji Jakuba i prawie 500 podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Choroba i niepełnosprawność dziecka to dla rodziców ogromna tragedia. Nie jest łatwo pogodzić się z jego cierpieniem, każdego dnia walczyć o życie i jak sprawność. Jednak każdy uśmiech wynagradza rodzicom wszystkie złe chwile i motywuje do dalszej ciężkiej pracy. Im samym trudno jest jednak podołać wyzwaniom, ponieważ dużym problemem są wysokie koszty rehabilitacji, specjalistycznego sprzętu i leczenia.

Możemy pomóc właśnie tym rodzinom, przekazując swój 1%. To nic nie kosztuje, a wspiera ich w walce i daje nadzieję, że ich dziecko ma szansę na poprawę jakości życia

— Podczas Światowego Dnia Zespołu Downa można okazać solidarność z osobami dotkniętymi tą wadą genetyczną, zakładając i udostępniając w mediach społecznościowych zdjęcie w kolorowych skarpetkach nie do pary, symbolizujących różnorodność genetyczną. Można też pomóc Kubie i innym dzieciom w walce o życie i zdrowie, przekazując 1% podatku — mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”.

— Razem możemy zdziałać o wiele więcej. Pomóż Kubusiowi korzystać z uroków dzieciństwa i daj mu szansę na lepsze życie! Przekazując 1% swojego podatku naszej fundacji wspieracie leczenie, rehabilitację i zakup potrzebnego sprzętu. Ta pomoc bardzo wiele znaczy dla dzieci i ich rodzin. Sami nie są w stanie udźwignąć kosztów terapii i leczenia.

Częstotliwość pojawiania się zespołu Downa wynosi przeciętnie 1 na 600 urodzeń. Wada może dotknąć zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Pierwsze objawy trisomii dostrzegalne są już w ciąży, podczas USG

Po urodzeniu dziecka chorobę rozpoznaje się po charakterystycznych cechach wyglądu, m.in. takich jak: krótkogłowie i umiarkowane małogłowie, płaski profil twarzy, skośne szpary powiekowe, zmarszczki nakątne, mały nos z płaską nasadą i szerokim grzbietem, bruzda poprzeczna dłoni i in. Dodatkowo większość osób z ZD jest również niepełnosprawna intelektualnie, ma wrodzone wady serca, wady przewodu pokarmowego, układu moczowego i kostnego. U chorych wy- stępuje również wrodzony niedobór odporności, co oznacza częstsze występowanie infekcji

Zespół Downa jest nieuleczalny, jednak często stosowane są zabiegi niwelujące objawy choroby, np. korekcja wad serca.

Prowadzone są także działania podnoszące jakość życia. Ważna w przypadku dzieci z ZD jest też regularna rehabilitacja. Kubuś ma trzy latka, urodził się z trisomią 21 chromosomu — Zespoem Downa. Jego starszy brat, 13-letni Kacper, był zdrowy.

— Przez cały okres ciąży nic nie wskazywało, że dziecko będzie chore. Dopiero po porodzie dowiedzieliśmy się, że Kuba urodził się z Zespołem Downa — mówi pani Wioletta, mama chłopca. — Początkowo był to dla nas ogrom- ny szok, ale szybko musieliśmy zająć się leczeniem synka. Walka o jego życie była priorytetem. Kuba do 6 miesiąca życia przez całą dobę był podłączony do maszyny, która dostarczała mu tlen ze względu na przewlekłą niewydolność oddechową oraz wiotkość krtani. Ja byłam z nim cały czas, pewnie dlatego nawet teraz najbardziej lubi prze- bywać ze mną.

Ten mały wojownik to pogodny, radosny i ko- chany chłopiec. Bardzo uwielbia zabawy z piłką i lubi słuchać muzyki disco polo. Kubuś ma też swoje trzy ulubione programy: „Koło Fortuny”, „Familiada” i „Jaka to melodia”. Podczas oglądania klaszcze z publicznością i kołysze się w takt muzyki.

Chłopiec codziennie jest rehabilitowany przez mamę, odwiedza go też rehabilitant, który pomaga Kubie usprawniać ciało. Przez problemy z sercem chłopiec przyjmuje leki, które powstrzymują jego wadę

Kuba dzielnie zmaga się z przeciwnościami losu 1% podatku może wiele zmienić w jego życiu

Rodzina utrzymuje się z zasiłków. Tata chłopca jest osobą z niepełnosprawnością, mama natomiast zajmuje się domem oraz dwójką synów. Rodzina Kuby bardzo mu pomaga w dążeniu do zdrowia, problemem jest jednak niski budżet, który nie pozwala na wdrożenie terapii, której chłopiec wymaga. Co więcej, Kuba potrzebuje opieki pod względem wczesnego wspomagania rozwoju. Ze względu na fakt, że terapia i dojazdy do specjalistów generują duże koszty, najbliżsi zgłosili się do naszej Fundacji.

— Sami nie jesteśmy w stanie sfinansować wszystkich zabiegów i terapii, która jest potrzebna naszemu dziecku — tłumaczy mama. — Prosimy o wsparcie dla naszego Kubusia, aby mógł cieszyć się dzieciństwem i być jak najbardziej samodzielny

Joanna Karzyńska

Magdalena Sosnowska

