1% podatku przekierowany w określoną stronę ma znaczenie, Gniewko i jego mama bardzo liczą na jego pomoc… Państwa 1 procent podatku przekazany podopiecznym Fundacji ,,Przyszłość dla Dzieci” to ogromne wsparcie w walce o lepszą przyszłość.

Przestawiamy wam maluszka z regionu, który dołączył do grona naszych podopiecznych. Chłopiec o pięknym imieniu Gniewko. Malec przyszedł na świat w 2021 roku. Urodził się z wadą naczyniową. Kompleksowe badania chłopca są w toku. Wymaga stałej opieki licznych specjalistów.

— Gniewko jest bardzo radosnym dzieckiem — mówi pani Paula, mama chłopca. — Ciąża przebiegała prawidłowo, potem miałam małowodzie i zielone wody płodowe. Synek urodził się 12 kwietnia ubiegłego roku i już za kilka dni będzie świętował 1 urodziny. Ważył 3600 gram i miał 57 centymetrów. Imię dla synka wy- brał jego tata. Oczywiście mnie również się podobało, bo jest rzadko spotyka- ne i piękne.

Chłopiec musi regularnie dojeżdżać do chirurga naczyniowego w Olsztynie i do kardiologa oraz dermatologa w Ełku. Gniewko ma dwójkę starszego rodzeństwa: Oliwię i Karola.

Chłopiec ma też swojego ukochanego pieska Ryśka. Chłopiec zaczyna stawać na własnych nóżkach przy meblach, wypowiada też kilka słów. Na koniec czerwca chłopiec ma wyznaczoną wizytę u chirurga naczyniowego w Olsztynie.

— Denerwujemy się przed tą wizytą — mówi mama. — Widać, że Gniewka bolą nóżki —czasami są czerwone, czasami aż sine. Lekarze mówią, że jeszcze jest za mały na przeprowadzenie rezonansu.

Chętnie wychodzi na spacery, ale jeszcze bardziej uwielbia kąpiele. Malec bardzo lubi jeść mięsko i serki. Koszty związane z diagnozą Gniewka znacznie nadwyrężają budżet domowy. Wydatki na leczenie stają się coraz większym obciążeniem dla rodziny.

— Wizyty, dojazdy, specjaliści — to wszystko bardzo dużo kosztuje — żali się mama. — Na NFZ długo czeka się na terminy i diagnozę, a nasz synek potrzebuje pomocy już teraz. Nie chce- my, żeby brak pieniędzy skazał go na życie w chorobie. Jak każdy rodzic pragniemy, żeby Gniewko mógł się rozwijać jak rówieśnicy i by nie czuł bólu. W tej walce o jego sprawność liczy się każda złotówka.

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” może pomagać w przezwyciężaniu chorób i niepełnosprawności dzięki wszystkim tym, którzy zdecydowali się przekazać jej 1% podatku – Gniewko też może skorzystać z takiej pomocy

Ma on ogromną moc, bo może pomóc w leczeniu i rehabilitacji Gniewka i innych podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Przez te wszystkie lata Fundacja pomogła już wielu dzieciom. Te maluchy są skazane na lata rehabilitacji, stałych kontroli, badań i przyjmowania leków.

Często tak jest do końca ich życia. Nie bądźmy obojętni i podarujmy im swój 1% podatku. Dzięki temu, że wpiszecie w swoim zeznaniu podatkowym numer KRS naszej Fundacji, chore i niepełnosprawne dzieci otrzymają jeszcze większą szansę na wyleczenie i powrót do beztroskiego dzieciństwa. Koszty leczenia są bardzo wysokie, ponieważ nie wszystkie najnowocześniejsze leki i terapie są refundowane przez NFZ. Nieraz nasi podopieczni potrzebują drogich leków ratujących ich życie oraz prywatnego leczenia.

— Pomoc chorym dzieciom to najważniejsze zadanie naszej fundacji. Wspólnie możemy pomóc tym małym wojownikom w trudnej batalii o zdrowie, w pokonywaniu trudności życiowych, leczeniu i rehabilitacji — mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”.

— W związku z tym, że często leczenie jest niezwykle kosztowne, musimy dbać o to, żeby odpowiednio zadbać o zbieranie pieniędzy dla naszych podopiecznych. Przekazując 1% swojego podatku naszej fundacji, pomagacie państwo naszym podopiecznym w walce z chorobą, wspieracie leczenie, rehabilitację i zakup potrzebnego sprzętu. Ta pomoc wiele znaczy dla tych dzieci i ich rodzin, którzy zmagają się nie tylko z trudnościami życiowymi, ale i finansowymi. Przywróćmy uśmiech na twarzach Gniewka i innych dzieci, a rodzicom dajmy wiarę, że nie są sami w tej walce.

Pomóżmy temu małemu człowieczkowi w miarę szybko wyjść z choroby i cieszyć się życiem. Zachęcamy do wypełnienia odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym. Razem przecież jesteśmy w stanie zdziałać wiele dobrego.

Żeby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w rozliczeniu numer KRS 0000148747. A już teraz oczywiście można dokonać wpłaty na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”: 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887

