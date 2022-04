Martynka zmaga się z choroba cukrzycową typu 1. Potrzebuje pompy insulinowej Fot. archiwum prywatne

Przekazując 1% podatku, wiele robisz dla Martynki. Pomagasz jej wygrać z cukrzycą i pozwalasz jej spełniać swoje marzenia. Ta aktywna dziewczynka potrzebuje wsparcia w zakupie pompy insulinowej, która znacznie ułatwi jej funkcjonowanie. Dlatego warto wesprzeć 1% Martynkę i inne chore dzieci, by dać im szansę na lepsze życie.

PRZEKAŻ 1% PODATKU NASZYM PODOPIECZNYM

Twoja darowizna odmieni życie chorych maluchów. Pomóż im!

Twój 1% podatku poprawi życie Martynki. Dziewczynka ma 6 lat i niedawno dołączyła do grona podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Na co dzień to uśmiechnięta, pełna energii i optymizmu dziewczynka, która uwielbia kontakt z ludźmi i chętnie opiekuję się zwierzętami. Ma starszą siostrę 11-letnią Karolinę, która ją bardzo wspiera.

Świat dziewczynki przewrócił się do góry nogami w październiku ubiegłego roku. Dziewczynka przeziębiła się, leki przepisane przez lekarza nie pomagały. Mała słabła w oczach. Mama Martynki po kolejnej wizycie dostała skierowanie dla córki na badania do szpitala. Tam okazało się, że dziewczynka ma poziom cukru na poziomie 400. Natychmiast została skierowana do szpitala.

Cukrzyca typu 1 zakradła się znienacka.

Objawia się ona bardzo wzmożonym pragnieniem, częstym oddawaniem moczu, utratą masy ciała mimo dużego apetytu. Objawy te świadczą o niedoborze insuliny w organizmie. Leczenie cukrzycy typu 1, polega na regularnym podawaniu insuliny oraz monitorowaniu poziomu cukru we krwi. Zachorowanie dziecka na cukrzycę nie jest winą rodziców. Rodzic może natomiast być przewodnikiem życia dla dziecka z cukrzycą. Mały cukrzyk wymaga ciągłej asysty ze strony swojego rodzica. Idealną sytuacją dla dziecka jest, kiedy wsparcie płynie ze wszystkich stron. Od rodziców, opieki medycznej, szkoły oraz akceptacji ze strony rodzeństwa i rówieśników. Cukrzyca Martynki wymagała przeorganizowania stylu życia całej rodziny. Ważną zmianą jest dieta. Ważne też jest sprawdzanie składu produktów, a także uczenie się zasad przeliczania wymienników węglowodanowych w posiłkach.

Fot. archiwum prywatne

– Diagnoza lekarzy była dla nas szokiem – opowiada pani Sylwia mama Martynki. – Długo nie potrafiliśmy się pogodzić z tym ale musieliśmy nauczyć się żyć inaczej. W domu nie używamy słowa choroba. Wytłumaczyliśmy Martynce co może a czego nie. Miewała kryzysy, bała się, że nie będzie mogła żyć tak jak kiedyś. Choć choroba wywróciła całe nasze życie do góry nogami to staramy się, by Martynka mogła żyć normalnie.

Choć Martynka jeszcze chodzi do przedszkola to ma już swoje plany, pasje i marzenia.

Dziewczynka najchętniej aktywnie spędza czas i z zapałem bierze udział w różnych konkursach sportowych. W biegach nie ma na nią mocnych, zawsze zwycięża w swojej kategorii wiekowej. Jej pasją jest taniec współczesny, bierze lekcje tańca Hip-Hop dance i sprawia jej to ogromną przyjemność. Uwielbia też pływanie i jazdę na rowerze. Potrafi z rodzicami i siostrą przejechać 30 kilometrów.





– Dla Martynki zrobienie szpagatu czy stanie na rękach to żadna trudność – mówi pani Sylwia. – To dziecko to wulkan energii. Zrobimy wszystko, by mogła żyć pełnią życia, spełniać się, robić to co kocha. Kiedy była w szpitalu otrzymała zestaw małego lekarza, od tej pory mówi, że będzie lekarzem i wynajdzie lek na cukrzycę. Do tego aby tak było potrzebna jest specjalna pompa insulinowa, która znacznie ułatwi jej funkcjonowanie. Przywróci ona jej życiu pozorną normalność i pozwoli jej dalej cieszyć się dzieciństwem.



1% podatku może odmienić codzienność Martynki

Każdy z nas chciałby zapewnić swoim życiom szczęśliwe dzieciństwo i dobrą przyszłość. Są jednak dzieci, które muszą w swoim życiu zmagać się z chorobą. Często rodzina nie jest w stanie podołać kosztom leczenia i rehabilitacji, choć ich celem jest zapewnienie dziecku najlepszych warunków. Właśnie takim dzieciom, jak Martynka, możecie Państwo pomóc, przekazując 1% podatku na rzecz Fundacji „Przyszłość dla dzieci”. To nic nie kosztuje, a wspiera ich w walce i daje nadzieję, że ich chore dziecko ma szansę na poprawę jakości życia.

Państwa 1% podatku ma ogromną moc, bo może pomóc w leczeniu oraz zakupie pompy insulinowej dla Martynki i innych podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

— Choroba i niepełnosprawność dziecka to ogromna tragedia dla jego rodziców. Największym problemem są wysokie koszty rehabilitacji, specjalistycznego sprzętu i leczenia — mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”. — Każdy, kto rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych, może przekazać 1% podatku na rzecz naszej Fundacji. Robiąc to, wspieracie Państwo leczenie, rehabilitację i zakup potrzebnego sprzętu. Ta pomoc bardzo wiele znaczy dla dzieci i ich rodzin. Sami nie są w stanie udźwignąć kosztów terapii i leczenia.

Tylko dzięki pomocy ludzi z dobrym sercem Martynka i inne chore dzieci mają szansę na lepsze życie. Tylko wspólnie możemy zrobić więcej! Wierzymy, że dobro zawsze wraca, dlatego liczymy na Wasze dobre serca!.

Joanna Karzyńska

Magdalena Sosnowska





Żeby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w rozliczeniu numer KRS 0000148747. A już teraz oczywiście można dokonać wpłaty na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”: 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887

