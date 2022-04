Łączna kwota refundacji jakie zrobiliśmy Adrianowi wynosi ok. 52 tysięcy złotych. Fot. archiwum prywatne

Podarujmy chorym dzieciom takim jak Adrian, choć odrobinę uśmiechu przekazując swój 1% podatku! Pomóżmy spełnić marzenie o sprawności, dajmy im szansę na życie bez bólu i trosk! Razem możemy więcej! Pomaganie jest przecież takie łatwe!

Twoja darowizna odmieni życie chorych maluchów. Pomóż im!

Szczęście dziecka jest jedną z najważniejszych wartości dla rodziców. Szczęśliwe dzieciństwo tworzy się każdego dnia, a dla szczęścia dziecka ważniejszy jest czas spędzony z rodzicami niż nowe zabawki. Szczególnie jeśli nie wszystko w życiu rodziny układa się tak, jak powinno a choroba dziecka przewraca cały świat do góry nogami…

Przez pierwsze miesiące ciąży lekarz mówił, że wszystko jest w porządku. Dopiero podczas prywatnego badania okazało się, że dziecko jest chore – opowiada pani Rusłana mama chłopca. – Adrian urodził się w ósmym miesiącu ciąży. Prawie pół roku przebywał w szpitalu. Od tamtej pory cały czas Adrian jest pod opieką lekarzy i poradni. Bierze leki i musi być rehabilitowany. Chłopiec przeszedł szereg operacji. Niedawno ponownie poddany został w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie operacji usunięcia przykurczów obu stawów kolanowych.

Adrian to bardzo pogodny chłopak. Fot archiwum prywatne

– Adrian bardzo lubi kotlety schabowe i potrawy z ziemniaków – opowiada. – Jak każdy nastolatek bardzo lubi też pizzę. Jest bardzo kontaktowy, ma kilku kolegów, lubi spacerować i grać w koszykówkę. Chętnie wyjeżdża też na turnusy rehabilitacyjne. Czas pandemii był dla nas trudny, bo syn nie mógł spotykać się z kolegami. Na dodatek we wrześniu ciężko zachorował, nerki są w złym stanie, miał też niewydolność oddechową. Przebywał 3 dni na OIOM-ie w śpiączce. Bardzo się baliśmy, że możemy go stracić. Na szczęście wygrał tą bitwę.

Jest pod stałą opieką wielu specjalistów m.in. poradni ortopedycznej, neurologicznej i kardiologicznej. Mimo wszystkich życiowych przeciwności to sympatyczny i pogodny chłopiec. Od ponad roku nie chodzi jednak do szkoły, tylko uczy się zdalnie.

Największe koszty. które ponoszą rodzice, to zakup leków, pieluchomajtek oraz dojazd do specjalistów i zakupy sprzętu rehabilitacyjnego. Ze względu na wysokie koszty leczenia rodzina prosi o pomoc finansową w postaci 1% podatku – Adrian bardzo potrzebuje takiego wsparcia.



– Nie jesteśmy już w stanie opłacać wszystkiego sami i tak każda złotówka przeznaczona na leczenie naszego syna jest na wagę złota. Proszę pomóżcie nam, aby Adrian mógł się rehabilitować, leczyć i rozwijać. W walce o zdrowie mojego syna nigdy się nie poddam – apeluje pani Rusłana. — Cieszymy się z tego, co już udało się osiągnąć, ale jesteśmy świadomi, że jeszcze sporo przed nami. Adrian to wspaniały chłopiec, który przez swoją niepełnosprawność musi walczyć każdego dnia o to, by kiedyś móc być samodzielnym. Ma wiele marzeń, planów i zainteresowań. Jeszcze do końca nie wie, kim będzie w przyszłości… Teraz najważniejsze jest by był szczęśliwy i samodzielny. Adrian ma wiele empatii, jest wrażliwy i zasługuje na to, żeby w przyszłości móc w miarę normalnie funkcjonować. By tak jak inne dzieci spełniać marzenia i się uśmiechać.

Zgodnie z zasadami każdy, kto rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), może przekazać 1 % podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wskazać fundację czy stowarzyszenie, które chcemy wesprzeć. Państwa 1% ma ogromną moc, bo może pomóc w leczeniu i rehabilitacji Adriana i prawie 500 podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

— Pomóżmy Adrianowi w pokonywaniu trudności życiowych, leczeniu i rehabilitacji — mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”.

— Przekazując 1% swojego podatku naszej fundacji, pomagacie państwo w walce z chorobą, wspieracie leczenie, rehabilitację i zakup potrzebnego sprzętu. Ta pomoc wiele znaczy dla tych dzieci i ich rodzin. Warto zatem poświęcić chwilę i wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym. Przywróćmy uśmiech na twarzach tych dzieci, a rodzicom dajmy wiarę, że nie są sami w tej walce.

Joanna Karzyńska

Magdalena Sosnowska

Żeby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w rozliczeniu numer KRS 0000148747. A już teraz oczywiście można dokonać wpłaty na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”: 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887

