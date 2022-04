Wojtek bardzo niedawno dołączył do grona naszych podopiecznych Fot. archiwum prywatne

Nawet tak dzielny mały chłopiec jak Wojtek będzie uważał cię za bohatera, jeśli podarujesz mu 1% podatku! Możesz wesprzeć Wojtka i jego rodziców ich walce o sprawność syna. Dajmy mu szansę na życie bez bólu i trosk. Dla podopiecznych Fundacji ,,Przyszłość Dla Dzieci” to bezcenna pomoc!

Twoja darowizna odmieni życie chorych maluchów. Pomóż im!

Może się nam wydawać, że 1% naszego podatku to mała kropla w morzu potrzeb, jednak Wojtek może na nim bardzo skorzystać!

Dla pojedynczego płatnika to taki mały kroczek mogący się wydawać nieistotnym, natomiast z perspektywy Fundacji, która otrzyma po podsumowaniu konkretną kwotę od wielu darczyńców, jest to bardzo namacalna, nierzadko ratująca życie pomoc. Nasze działania mają duży wydźwięk, gdy są skumulowane, opatrzone sensownymi ramami imają podstawy do zmieniania rzeczywistości ogromnej liczby osób w kraju.

Każdy jeden procent przekierowany w określoną stronę ma znaczenie. Więc jeżeli jeszcze Państwo się zastanawiają, czy jest sens zainteresować się tą kwestią, to proszę uwierzyć w sensowność tym małych działań.

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” może pomagać w przezwyciężaniu chorób i niepełnosprawności dzięki wszystkim tym, którzy zdecydowali się przekazać jej 1% podatku

Ma on ogromną moc, bo może pomóc w leczeniu i rehabilitacji Wojtka i prawie 500 podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Przez te wszystkie lata Fundacja pomogła już wielu chorym i niepełnosprawnym dzieciom.

— Pomóżmy Wojtkowi w pokonywaniu trudności życiowych, leczeniu i rehabilitacji. Ten chłopiec to mały wojownik — mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”.

— Przekazując 1% swojego podatku naszej fundacji, pomagacie państwo naszym podopiecznym w walce z chorobą, wspieracie leczenie, rehabilitację i zakup potrzebnego sprzętu. Ta pomoc wiele znaczy dla tych dzieci i ich rodzin, którzy zmagają się nie tylko z trudnościami życiowymi, ale i finansowymi. Warto zatem poświęcić chwilę i wy- pełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym. Przywróćmy uśmiech na twarzach tych dzieci, a rodzicom dajmy wiarę, że nie są sami w tej walce.

Wojtek to 3-letni sympatyczny chłopiec, który —pomimo swoich obciążeń — każdy dzień wita z uśmiechem i pogoda ducha.

. Ten rezolutny malec od pierwszego dnia życia zmaga się z przeciwnościami losu i chorobami. — Ciąża przebiegała prawidłowo, lekarz mówił, że wszystko jest idealnie — opowiada pani Renata mama Wojtka. — Dopiero podczas ostatniej wizyty stwierdził, że coś się dzieje z sercem dziecka. Wojtek urodził się w 34 tygodniu ciąży poprzez cesarskie cięcie.

Ważył 2450 gr i miał 52 centymetry. Otrzymał 10 punktów w skali Apgar. Miał bardzo niski cukier i został zabrany na salę intensywnej terapii do inkubatora. Miał żółtaczkę i już w pierwszej dobie życia otrzymał trzy antybiotyki. Spędził w szpitalu pierwsze dwa tygodnie życia.

Wojtek jest dzieckiem słabowidzącym, z dużą nadwzrocznością – 1% podatku pomoże mu stawić czoła chorobie

Obecna wada obuoczna to +8, 3 cylindry astygmatyzmu i zez rozbieżny. Chłopiec jest pod stałą opieką okulistów w Olsztynie i w Warszawie. Rodzice cały czas jeżdżą z synem do poradni, specjalistów i na rehabilitację. Leczenie często jest prywatne, co generuje wiele kosztów. Późna diagnoza spowodowała opóźnienie psychoruchowe. Wojtek po raz pierwszy zobaczył świat, mając 2 lata. Lekarz prowadzący stwierdził, że dziecko do tego czasu „wegetowało”.

— Od września Wojtuś chodzi do przedszkola i wi- dać ogromne postępy — cieszy się pani Renata. — Stał się komunikatywny, bar- dziej samodzielny. To mały wojownik o bardzo silnym charakterze. Pomimo swoich chorób i przeciwności losowych walczy każdego dnia, pokonuje bariery. Jestem dumna z jego postępów.

Chłopiec ma za dwa lata zaplanowaną operację korekty zeza w Warszawie. Zajęcia z tyflopedagogiem i ortoptystą przynoszą efekty i zez delikatnie się cofa. Wojtek ma również problemy z chodzeniem. Od pierwszego roku życia jest rehabilitowany. Ma wadę postawy, przywięzie w stopach oraz koślawe kolanka. Kiedy po raz pierwszy stanął na nóżki, miał półtora roku. Zdiagnozowano u niego też wadę serca.

— Wojtuś jest bardzo otwarty i uśmiechnięty. Lubi przebywać poza domem, bo chce poznawać świat i ludzi — opowiada mama

— Uwielbia placki z jabłkami i naleśniki. Wspaniale bawi się ze starszą siostrą Gabrysią, z którą ma świetną relację. Lubi bawić się w chowanego i ganianego, wszędzie jest go pełno. To nasze oczko w głowie.

Dlatego możemy pomóc tej rodzinie, przekazując 1% podatku. Wspólnie możemy wesprzeć Wojtka i jego rodziców w walce o sprawność syna.

— Spotykamy na swojej drodze anioły, które wspierają nas w tej naszej bitwie o zdrowie Wojtusia — tłumaczy pani Renata. — Każdy jego postęp cieszy nas ogromnie. Kiedy Wojtuś dostał okulary, spojrzał na mnie i powiedział „mama”. Pierwsze kroki, przytulenie — to najpiękniejsze chwile, które motywują nas do dalszej walki. Będziemy walczyć, bo sprawność naszego syna jest dla nas priorytetem.

Żeby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w rozliczeniu numer KRS 0000148747. A już teraz oczywiście można dokonać wpłaty na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”: 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887

Joanna Karzyńska

Magdalena Sosnowska

Pozostałe artykuły z tegorocznej kampanii:

1% podatku dla Anity – Razem możemy wiele dobrego

Przekaż 1% podatku, Nikodem potrzebuje Twojej Pomocy

Dajmy Kubusiowi 1% podatku – to dla niego szansa na lepsze życie!

Wesprzyj Mikołaja w jego walce, daj mu 1% podatku!

Ola ma szansę na lepsze życie, pomoże jej twój 1% podatku

Kornelia wciąż walczy, pomoże jej twój 1% podatku

Amelia liczy na wasz 1% podatku!

Daj swój 1% podatku, bo Kuba walczy o marzenia!

Przekaż 1% podatku, bo Szymon liczy na wasze dobre serca

Oliwia i inni podopieczni z góry dziękują za 1% podatku

Podaruj 1% podatku, bo Bartek liczy na dobrych ludzi!

1% podatku może wiele zrobić dla Dawida!

Aurelia i inne chore dzieci potrzebują 1% podatku!

Podaruj 1% podatku. Pomóżmy Mateuszowi odzyskać zdrowie!

Odpisując 1% podatku, pomagacie nam pomagać

Aron walczy o każdy oddech. Pomóż mu przekazując 1% podatku

Możesz zrobić coś dobrego dla Kai. Podaruj 1% podatku

Przekaż 1% podatku. Wspólnie możemy pomóc Hani

Rodzeństwo z Giżycka, Wiktoria i Patryk to nasi nowi podopieczni. Podaruj 1% podatku

9-letnia Lenka z Mrągowa potrzebuje wsparcia. Przekaż 1% podatku

Bądź z nami na bieżąco, obserwuj nas na FACEBOOKU