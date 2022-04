Jakub każdego dnia stawia czoła wielu wyzwaniom Fot. archiwum prywatne

Jakub zmaga się z całościowym zaburzeniem rozwojowym i zespołem Aspergera, 1% podatku może zrobić dla niego wele dobrego. Rehabilitacja, leczenie i ciężka praca może sprawić, że poprawi się jakość jego życia. Możecie Państwo pomóc chłopcu, przekazując swój 1% podatku Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.



Twoja darowizna odmieni życie chorych maluchów. Pomóż im!

Jakub niedawno dołączył do grona podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” – 1% podatku może odmienić jego codzienność

Ma 12 lat i uczęszcza do szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Hartowcu. W 2018 roku chłopiec po raz pierwszy usłyszał diagnozę swojego schorzenia. Całościowe zaburzenia rozwojowe i zespół Aspergera. Wywróciło to codzienność Kuby do góry nogami, ale dzięki determinacji i dobrej organizacji dnia stara się brać z życia pełnymi garściami. Zespół Aspergera diagnozowany jest jako zaburzenie rozwoju związane ze spektrum autyzmu. Jego leczenie polega na zastosowaniu różnych terapii łączonych, połączonych z edukacją i treningami.

Zespół Aspergera ze względu na swój charakter nie może zostać w pełni wyleczony, ponieważ nie jest on chorobą. Jednak wszelkie podejmowane działania i terapie pozwalają ułatwić życie oraz usprawnić kontakty międzyludzkie.

– To moje trzecie dziecko. Ciąża przebiegała prawidłowo, poród również. Kubuś urodził się w terminie, ważył ponad 3,5 kilograma i mierzył 52 centymetry – opowiada pani Danuta mama Jakuba. – W pierwszych latach jego życia nic nie zaniepokoiło mnie, jednak kiedy syn poszedł do przedszkola zauważyliśmy, że jego zachowanie różni się od rówieśników. W przedszkolu chował się pod stoliki, nie chciał brać udziału w zajęciach. Przez kilka lat nie wiedzieliśmy co się dzieje, nauczyciele mówili, że jest po prostu niegrzeczny. Dopiero w szkole w Hartowcu pedagodzy doradzili nam byśmy zdiagnozowali Jakuba pod względem choroby Aspergera. Podejrzenia się potwierdziły. Choć nasz syn ma już 12 lat wciąż nie radzi sobie z niektórymi prostymi czynnościami takimi jak: mycie zębów, wiązanie butów, pisanie, jazda na rowerze, czy zrobienie kanapki.

Kuba ma dwójkę dorosłego rodzeństwa: brata Oskara i siostrę Natalię. Jest już nawet wujkiem i jest z tego powodu bardzo dumny. Chłopiec bardzo dobrze się uczy, przynosi do domu świadectwa z czerwonym paskiem. Uwielbia język angielski, wszystko co jest związane z kosmosem oraz II Wojną Światową. W domu ma lunetę, przez którą obserwuje gwiazdy i księżyc. Ma swoje ulubione dania: zupę pomidorową, mielone i naleśniki z czekoladą.

– Syn jest bardzo pogodnym dzieckiem – mówi pani Danuta. – Razem lubimy podróżować i zwiedzać. Kuba lubi też szaleć na hulajnodze. Interesuje się od małego wszystkim o kosmosie. To jego największa pasja.

By Kuba miał szansę jak najlepiej funkcjonować na co dzień niezbędna jest żmudna rehabilitacja. Co więcej, chłopiec uczęszcza na terapię ręki oraz na terapię integracji sensorycznej. Musi regularnie dojeżdżać do Centrum Diagnozy i Leczenia Terapii Autyzmu w Olsztynie. Koszty związane z rehabilitacją i leczeniem wykraczają po za możliwości finansowe rodziny.

– Zespół Aspergera jest schorzeniem natury psychologicznej, nie jest więc chorobą umożliwiającą całkowite wyleczenie, więc jego leczenie obejmuje stosowanie odpowiednich terapii i metod, które mają za zadanie ograniczyć występowanie problemów z zachowaniem oraz zapewnić kształtowanie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie – tłumaczy mama Kuby. – Pracujemy z synem cały czas. Kuba ma odpowiednią terapię. Wykorzystujemy wszystkie dostępne środki by mógł się rozwijać i normalnie funkcjonować w życiu.

1% podatku ma bezcenną moc, Jakub czeka na jego wsparcie

Każdy, kto rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), może przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji „Przyszłość dla dzieci”. Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT wskazać naszą fundację. Państwa 1% ma ogromną moc, bo może pomóc w leczeniu i rehabilitacji Jakuba i innych podopiecznych Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Choroba i niepełnosprawność dziecka to dla rodziców ogromna tragedia. Nie jest łatwo pogodzić się z jego cierpieniem, każdego dnia walczyć o życie i jak sprawność. Jednak każdy uśmiech wynagradza rodzicom wszystkie złe chwile i motywuje do dalszej ciężkiej pracy. Im samym trudno jest jednak podołać wyzwaniom, ponieważ dużym problemem są wysokie koszty rehabilitacji, specjalistycznego sprzętu i leczenia.

Oczywiście możemy pomóc właśnie tym rodzinom, przekazując swój 1%. To nic nie kosztuje, a wspiera ich w walce i daje nadzieję, że ich dziecko ma szansę na poprawę jakości życia.

— Możecie Państwo pomóc Kubie i innym dzieciom w walce o życie i zdrowie, przekazując 1% podatku — mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”. — Razem możemy zdziałać o wiele więcej. Pomóżmy Kubie korzystać z uroków dzieciństwa i dajmy mu szansę na lepsze życie!Przekazując 1% swojego podatku naszej fundacji wspieracie leczenie, rehabilitację i zakup potrzebnego sprzętu. Ta pomoc bardzo wiele znaczy dla dzieci i ich rodzin. Sami nie są w stanie udźwignąć kosztów terapii i leczenia.

Żeby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w rozliczeniu numer KRS 0000148747. A już teraz oczywiście można dokonać wpłaty na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”: 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887

Joanna Karzyńska

Magdalena Sosnowska

