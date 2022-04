Pomóż tej małej wojowniczce! Fot. archiwum prywatne

Każdy 1% podatku przekazany Fundacji „Przyszłość dla Dzieci” pomoże chorym i niepełnosprawnym dzieciom, takim jak Natalka, w walce o lepsze życie. Zachęcamy do wypełnienia odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym. Razem przecież jesteśmy w stanie zdziałać wiele dobrego.

Twoja darowizna odmieni życie chorych maluchów. Pomóż im!

Natalka potrzebuje pomocy 1% podatku!

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” może pomagać w przezwyciężaniu chorób i niepełnosprawności dzięki wszystkim tym, którzy zdecydowali się przekazać jej 1% podatku. Ma on ogromną moc, bo może pomóc w leczeniu i rehabilitacji Natalki i innych podopiecznych. Dzięki temu, że wpiszecie w swoim zeznaniu podatkowym numer KRS naszej Fundacji, chore i niepełnosprawne dzieci otrzymają jeszcze większą szansę na wyleczenie i powrót do beztroskiego dzieciństwa. Koszty leczenia są bardzo wysokie, ponieważ nie wszystkie najnowocześniejsze leki i terapie są refundowane przez NFZ. Nieraz nasi podopieczni potrzebują drogich leków ratujących ich życie oraz prywatnego leczenia.

Twój 1% podatku niesie ze sobą wiele dobrego – Natalka czeka na jego wsparcie

— Zachęcamy do wypełnienia odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym. Razem jesteśmy w stanie zdziałać wiele dobrego. Pomoc chorym dzieciom to najważniejsze zadanie naszej fundacji. Wspólnie możemy pomóc tym małym wojownikom w trudnej batalii o zdrowie, w pokonywaniu trudności życiowych, leczeniu i rehabilitacji — mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”.

— W związku z tym, że często leczenie jest niezwykle kosztowne, musimy dbać o to, żeby odpowiednio zadbać o zbieranie pieniędzy dla naszych podopiecznych. Przekazując 1% swojego podatku naszej fundacji, pomagacie państwo naszym podopiecznym w walce z chorobą, wspieracie leczenie, rehabilitację i zakup potrzebnego sprzętu. Ta pomoc wiele znaczy dla tych dzieci i ich rodzin, którzy zmagają się nie tylko z trudnościami życiowymi, ale i finansowymi. Dajmy szansę tym dzieciom na normalne dzieciństwo. Pomóżmy Natalce wyjść z choroby, spełnić marzenia o byciu pielęgniarką i cieszyć się życiem.

Natalka ma 6 lat i uczęszcza do przedszkola w Morągu. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z niepełnosprawnością sprzężoną. Stwierdzono u niej opóźniony rozwój psychoruchowy i obniżone napięcie mięśniowe.

Na co dzień dziewczynka stawia też czoła przewlekłej limfocytozie, a astygmatyzm zamienia jej codzienność w zawiły tor przeszkód.

— Cały czas w ciąży myślałam tylko o tym, żeby dziecko było zdrowe — mówi pani Alicja mama Natalki. — Kiedy córka się urodziła niepokoiłam się i miałam złe przeczucie. Natalka do 4 miesiąca życia nie spała, cały czas płakała. Jednak lekarze mnie uspokajali, że nic złego się nie dzieje. Kiedy byliśmy ze starszym synem na terapii, jego terapeuci stwierdzili, że 8-miesięczna córka nie rozwija się prawidłowo, że ma obniżone napięcie mięśniowe. Od tego dnia rozpoczęła się nasza batalia o jej zdrowie. Walczymy każdego dnia z chorobą i przeciwnościami losu. Jednak każdy postęp, każdy uśmiech naszej córeczki wynagradza nam wszelkie trudności.

Dziewczynka jest wesołym i sympatycznym dzieckiem. Marzy, że kiedyś zostanie pielęgniarką. Ma zestaw małego lekarza i leczy swoje lalki, ćwiczy na nich robienie zastrzyków. Potrafi zająć się sama sobą, lubi różne zabawy, a najbardziej na świecie uwielbia naleśniki smażone przez mamę. Stara się z ufnością patrzeć w przyszłość, ale szarpią nią różne emocje. Jej życie to również ciągła walka o panowanie nad nimi.

Natalka korzysta z pomocy terapeutów, jest regularnie rehabilitowana, nie tylko przez specjalistów ale i przez rodziców w domu. Natalka wraz z wspierającymi rodzicami przedziera się przez różne formy leczenia i usprawniania. Jej życie to setki godzin trudnych i często bardzo kosztownych zabiegów.

– Życie z chorobą dziecka to ciągła praca – tłumaczy pani Alicja. – Natalka nie poddaje się w dążeniu do sprawności, jest bardzo dzielna podczas badań i zabiegów. My też nie zamierzamy się poddać. Największym problemem są pieniądze, których nie zawsze na wszystko starcza. Teraz jesteśmy w Ameryce na badaniach alergicznych, cóorka jest tez w trakcie różnych badań genetycznych. W lipcu Natalka jedzie do Ameryki pod Olsztynkiem, by dzielnie ćwiczyć podczas pobytu terapeutycznego. Miesiąc później jedziemy do Warszawy, by przejść kolejny etap terapii w Międzynarodowym Instytucie dr Svetlany Masgutovej. Regularna praca jednak daje efekty, widać różnicę chodzie Natalki i w jej sposobie poruszania. Zrobimy wszystko by nasza córka mogła normalnie żyć, spełniać marzenia i być szczęśliwa.



Żeby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w rozliczeniu numer KRS 0000148747. A już teraz oczywiście można dokonać wpłaty na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”: 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887

Joanna Karzyńska

Magdalena Sosnowska

