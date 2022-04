Do tej pory Fundacja zrefundowała Natalce m.in. zabieg okulistyczny i badania na kwotę ponad 24 tys zł. Fot. Moinka Lisowska

To już ostatnie dni na to, by podzielić się 1% z potrzebującymi, by zrobić coś dobrego – Natalka i inne chore dzieci czekają na Państwa pomoc. Każde z tych dzieci ma swoje marzenia, pokonuje swoje słabości, lęki i ból. Podajmy im pomocną dłoń, by mogły walczyć z chorobą i spełniać marzenia.

Twoja darowizna odmieni życie chorych maluchów. Pomóż im!

Już tylko kilka dni zostało do rozliczenia PIT za ubiegły rok. Robiąc to, pamiętajmy, że każdy z nas może przekazać swój 1% podatku i w ten prosty sposób zrobić coś dobrego dla innych – Natalka bardzo potrzebuje tego bezcennego wsparcia.

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” może pomagać w przezwyciężaniu chorób i niepełnosprawności dzięki wszystkim tym, którzy właśnie zdecydowali się przekazać jej 1% podatku. Ma on ogromną moc, bo może pomóc w leczeniu i rehabilitacji Natalki i innych podopiecznych. Dzięki temu, że wpiszecie w swoim zeznaniu podatkowym numer KRS naszej Fundacji, chore i niepełnosprawne dzieci otrzymają jeszcze większą szansę na wyleczenie i powrót do beztroskiego dzieciństwa. Koszty leczenia są bardzo wysokie, ponieważ nie wszystkie najnowocześniejsze leki i terapie są refundowane przez NFZ. Nasi podopieczni potrzebują często drogich leków ratujących ich życie oraz prywatnego leczenia.

— Razem jesteśmy w stanie zdziałać wiele dobrego. Pomoc chorym dzieciom to najważniejsze zadanie naszej fundacji. Wspólnie możemy pomóc w trudnej batalii o zdrowie, życie i marzenia naszych małych podopiecznych — mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”. — W związku z tym, że często leczenie jest niezwykle kosztowne, musimy dbać o to, żeby zebrać dla naszych dzieci jak najwięcej tak potrzebnych im środków. Przekazując 1% swojego podatku właśnie naszej fundacji, pomagacie państwo jej podopiecznym w walce z chorobą, wspieracie leczenie, rehabilitację i zakup potrzebnego sprzętu. Ta pomoc wiele znaczy dla tych dzieci i ich rodzin, którzy zmagają się nie tylko z trudnościami życiowymi, ale i finansowymi. Zachęcamy do wypełnienia odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym. To zajmuje tylko chwilę, a pozwali Natalce oraz innym dzieciom walczyć o sprawność i marzenia… Państwu natomiast pozwala na czynienie dobra.

Natalka ma 9 lat i od urodzenia cierpi na zaćmę wrodzoną obuoczną. To urocza i radosna dziewczynka, choć ze względu na swoją chorobę dość nieśmiała.

Ciąża przebiegała prawidłowo, Natalka urodziła się przez cesarskie cięcie. Ważyła ponad 3300 i mierzyła 55 centymetrów. Dostała 0 punktów w skali Apgar – opowiada pani Mirosława mama dziewczynki. – Natalka to nasze pierwsze dziecko, kochane i wyczekiwane. Już w pierwszych dniach po porodzie zauważyłam jednak coś niepokojącego w jej oczkach. Od razu zaczęliśmy szukać pomocy. W wieku 1,5 miesiąca córka została zdiagnozowana. Zaczęła się walka o jej oczy.

Natalka przeszła już kilka operacji. Najpierw usunięcia zaćmy z prawego, następnie lewego oka. Obie operacje miały miejsce w Warszawie w Centrum Zdrowia Dziecka. Natalia cały czas w Olsztynie jest pod opieką poradni okulistycznej, neonatologicznej, metabolicznej, rehabilitacyjnej i genetycznej.

– Córka od 3-go miesiąca życia nosi okulary. Urodziła się 10 marca a już w czerwcu miała pierwszą operację – mówi pani Mirosława. – Teraz nosi okulary dwuogniskowe, jest cały czas pod opieką specjalistów. Wzrost gałki ocznej u Natalki został zatrzymany, ma głęboko osadzone oczy jak u kilkumiesięcznego dziecka. Musi być bardzo ostrożna podczas chodzenia czy zabawy.

Dziewczynka bardzo lubi się uczyć, czytać książki i rysować. Jest bardzo ambitna, bezkonfliktowa i lubiana przez rówieśników. Bardzo kocha zwierzęta: ma psa, który wabi się „Pepsi” i uczęszcza na lekcje jazdy konnej.

– Kocha konie, nie boi się ich. Odkąd zaczęła jeździć konno to mówi nawet, że zostanie w przyszłości weterynarzem – opowiada mama. – To dobre dziecko, chętnie bawi się ze swoim młodszym bratem Marcinem, lubi jeździć na hulajnodze. Chętnie pomaga też w przygotowaniach świątecznych, w gotowaniu.

Co kilka miesięcy Natalka musi stawiać się w Warszawie na badaniach kontrolnych. Kosztowne są okulary, które trzeba zmieniać co kilka miesięcy, a także dojazdy na rehabilitację. W późniejszej perspektywie dziewczynkę czeka kosztowna operacja związana z wszczepieniem soczewek.

– Zdrowie i szczęście naszego dziecka jest dla nas najważniejsze – tłumaczy pani Mirosława

– Żaden rodzic nie jest chyba w stanie nie szukać pomocy, nie działać w obliczu choroby dziecka. Zrobimy wszystko, by Natalka mogła spełniać swoje marzenia i normalnie żyć. By tak się stało potrzebujemy wsparcia w jej leczeniu. Niestety wiele badań i wizyt odbywa się prywatnie, a to wszystko to są ogromne wydatki. Liczy się każda pomoc, każda złotówka. Uśmiech Natalki daje nam siły by walczyć. Naszym marzeniem jest by była po prostu szczęśliwa.

Żeby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w rozliczeniu numer KRS 0000148747. A już teraz oczywiście można dokonać wpłaty na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”: 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887

