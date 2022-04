Ania chce dobrze się rozwijać pomóż jej Fot. archiwum prywatne

1% podatku może uczynić wiele dobrego dla dzieci takich jak Ania. Przed nami ostatnie dni na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym i przekazanie 1% swojego podatku Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”. Te pieniądze pomogą chorym i niepełnosprawnym dzieciom w walce z przeciwnościami losu! Wspólnie możemy im pomóc!

Twoja darowizna odmieni życie chorych maluchów. Pomóż im!

Już tylko kilka dni zostało do rozliczenia PIT za ubiegły rok. Robiąc to, pamiętajmy, że każdy z nas może przekazać swój 1% podatku i w ten prosty sposób zrobić coś dobrego dla innych, w tym dla małych wojowników takich jak Ania.

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” może pomagać w przezwyciężaniu chorób i niepełnosprawności dzięki ludziom, którzy zdecydowali się przekazać jej 1 proc. podatku. Ma on ogromną moc, bo może pomóc w leczeniu i rehabilitacji Ani i innych podopiecznych. Dzięki temu, że wpiszecie w swoim zeznaniu podatkowym numer KRS fundacji, chore i niepełnosprawne dzieci otrzymają jeszcze większą szansę na wyleczenie i powrót do beztroskiego dzieciństwa.

— Każdego roku robimy wszystko by pomagać chorym i niepełnosprawnym dzieciom. To niestety kosztuje. Możemy liczyć tylko na ludzi dobrej woli. Państwa 1% podatku, to ogromna pomoc dla naszych podopiecznych takich jak Ania. Prosimy – pamiętajcie o nich przy swoim rozliczeniu — mówi Iwona Żochowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacją „Przyszłość dla Dzieci”.

— Wspólnymi siłami możemy pomóc tym dzieciom. To priorytetowe zadanie naszej fundacji. Darowizna 1% podatku jako kwota przekazywana przez jedną osobę jest małą sumą, ale jakże ważną dla naszej Fundacji. Kilka czy kilkanaście złotych ofiarowanych przez wielu darczyńców składa się bowiem na sumę, dzięki której mamy szansę nieść pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym. W związku z tym, że często leczenie jest niezwykle kosztowne, musimy dbać o to, żeby zebrać dla naszych dzieci jak najwięcej potrzebnych im środków. Ta pomoc wiele znaczy dla dzieci i ich rodzin, którzy zmagają się nie tylko z trudnościami życiowymi, ale i finansowymi. Razem możemy dać szansę Ani i innym dzieciom na lepszą przyszłość — podsumowuje Iwona Żochowska-Jabłońska.

Fot. archiwum prywatne

Ania ma 5 lat i chodzi do Przedszkola.

Jest młodszą siostrą naszego podopiecznego – 8-letniego Jarka. To bardzo radosna i uśmiechnięta dziewczynka, która uwielbia chodzić do swojego przedszkola. Towarzyska, grzeczna i aktywna. Pomimo problemów zdrowotnych nie traci pogody ducha. Cechuje ją niezwykła ciekawość świata.

— Ciąża rozwijała się prawidłowo, Miałam nawet badania prenatalne przeprowadzone, bo starszy brat Ani urodził się chory. Wszystko było w porządku. Kiedy Ania przyszła na świat, bacznie ją obserwowałam… Okazało się, że córka jest chora — opowiada pani Emilia, mama dziewczynki. — Zaczęła się nasza codzienna walka o sprawność dzieci.

Ania zmaga się z niepełnosprawnością ruchową.Jednak to nie jedyne schorzenia. U dziewczynki stwierdzono również stopy końskie, zaburzenia układu mięśniowo-więzadłowego, koślawość kolan oraz deficyt integracji sensorycznej oraz problemy logopedyczne.

— Córka ma problem z mową, często nie potrafi nazwać przedmiotów — mówi pani Emilia. — Ania ma cały czas zajęcia z logopedą i nerologopedą. Pracuje nie tylko na zajęciach w przedszkolu czy wizytach ale i w domu. Ma również duże problemy ruchowe. Jest pod stałą opieką ortopedy.

Dziewczynka bardzo lubi układać puzzle i rysować. Często bawi się w dom, lubi pomagać mamie w przygotowywaniu posiłków. Najchętniej co dzień jadłaby naleśniki. Z bratem bawi się w chowanego lub berka.

Dziewczynka musi być regularnie rehabilitowana i mieć stałą, kompleksową pomocy. Ania wymaga licznych konsultacji u specjalistów i wizyt lekarskich. Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją rodzeństwa wykraczają po za możliwości finansowe rodziny. Mama dzieci nie może podjąć pracy z uwagi na dzieci, a tata przebywa na rencie zdrowotnej.

— Życie z dwójką chorych dzieci, wymagających ciągłej opieki nie pozwala mi na podjęcie pracy — tłumaczy pani Emilia. — Niestety koszty rehabilitacji, leków i wizyt u specjalistów przekraczają nasze możliwości. Pragniemy aby nasze dzieci miały szansę na dobrą przyszłość. Dla dzieci zrobimy wszystko. Ania kiedy wraca z przedszkola wtula się we mnie i mówi, że tęskniła i że mnie kocha… Dzięki takim słowom mam motywację i siłę, by szukać pomocy dla moich dzieci. To one są motorem naszego życia.

Żeby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w rozliczeniu numer KRS 0000148747. A już teraz oczywiście można dokonać wpłaty na konto Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”: 58 1240 1590 1111 0000 1453 6887.

Joanna Karzyńska

Magdalena Sosnowska

